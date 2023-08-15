Кинолог призвал не оставлять собак в закрытой машине в жару

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Владельцам собак напомнили о том, что нельзя оставлять животное в жару в закрытом автомобиле. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу Союза кинологических организаций РФ Владимира Уражевского.

"Это может привести к тепловому шоку, тепловому удару, и животное погибает. Когда вы едете на машине и выходите купить воды, ни в коем случае нельзя его оставлять с закрытыми окнами. Через десять минут собака погибнет", – предупредил он.

Кроме того, всегда есть риск, что собака случайно захлопнет дверь, и тогда хозяин вынужден будет разбивать стекла транспортного средства, чтобы попасть внутрь, добавил эксперт. Уражевский посоветовал оставлять животное с кем-то или брать с собой.

Ранее ветеринарные врачи московских клиник разработали памятки, объясняющие хозяевам домашних животных, как легче следить за их здоровьем.

Специалисты рекомендуют разделять два графика посещения ветклиник: для малышей и животных старше одного года. В брошюре также составлен календарь вакцинаций и обработок против глистов и эктопаразитов, график проведения УЗИ, сдачи анализов и посещения специалистов.



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