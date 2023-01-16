Депутат объяснила, почему нужно разрешить тратить маткапитал на оплату ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Яна Лантратова объяснила, почему необходимо разрешить тратить маткапитал на оплату ЖКХ. С такой инициативой она выступила ранее. Об этом сообщает телеканал "360".

Лантратова обратила внимание на то, что размер обязательных выплат за жилищно-коммунальные услуги увеличился с 1 декабря прошлого года.

"Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом составит 9%", – отметила она.

По ее мнению, россияне почувствуют на себе эти изменения. Кроме того, Лантратова уверена, что сложнее всего будет следующим категориям:

пенсионерам;

инвалидам;

одиноким родителям;

многодетным семьям.

Многие предпочитают расходовать полученные средства на приобретение жилья, однако эта покупка актуальна не для всех. Лантратова рассказала, что ей приходят обращения от граждан о том, что деньги лежат на счетах и не приносят пользы.

"В условиях постоянного роста цен на ЖКХ многие не справляются с расходами, копятся долги. Поэтому, на мой взгляд, необходимо разрешить расходовать средства маткапитала на оплату ЖКХ. Это станет хорошей мерой поддержки", – резюмировала она.

Ранее Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением разрешить использовать маткапитал на оплату услуг ЖКХ. По ее мнению, это станет весомой мерой поддержки и позволит семье не тратить деньги на коммунальные услуги в течение нескольких лет.

Кроме того, парламентарий обращает внимание, что целью материнского капитала была поддержка матерей, однако, из-за того что в основном граждане тратят средства маткапитала на покупку жилья, выходит так, что поддержку получает рынок недвижимости.

До этого в России предложили разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.



В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

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