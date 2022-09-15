За сутки в Москве выявили 9 097 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За сутки в Москве выявили 9 097 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Еще 29 человек умерли. Госпитализировали за 24 часа 324 человека. При этом болезнь перебороли 6 356 человек.
Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 125 303 случая коронавируса, выздоровели 2 895 084 человека, умерли 45 610 человек.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что ситуация с COVID-19 в России является управляемой. По ее словам, волна коронавируса уходит в регионы. При этом в 27 субъектах РФ, среди которых – Москва и Московская область, фиксируется снижение заболеваемости.
Рост наблюдается в 50 регионах, еще 8 уже вышли на плато.
До этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус сообщил, что на минувшей неделе количество случаев смерти от коронавируса в мире снизилось до минимального уровня с марта 2020 года. По его словам, уже можно рассчитывать на скорое окончание пандемии.
Вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма – глава Роспотребнадзора
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