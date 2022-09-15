В РФ выявили 56 126 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России выявили 56 126 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии выявлено 20 265 004 случая заражения, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализированных составило 4 108 человек. 99 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 49 752 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 19 244 856 человек.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России является управляемой. По ее словам, волна коронавируса уходит в регионы. При этом в 27 субъектах РФ, среди которых – Москва и Московская область, фиксируется снижение заболеваемости. Рост наблюдается в 50 регионах, еще 8 уже вышли на плато.

До этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус сообщил, что на минувшей неделе количество случаев смерти от коронавируса в мире снизилось до минимального уровня с марта 2020 года. По его словам, уже можно рассчитывать на скорое окончание пандемии.

