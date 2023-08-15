Минздрав признал утратившим силу документ о выдаче медсправок о смене пола

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Приказ Минздрава России об утверждении формы и порядка выдачи медицинских свидетельств об изменении пола утратил силу действия. Решение об этом приняли в министерстве.

"Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола", – следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете проведения операций по смене пола в России. Помимо этого, документом запрещается применять препараты, направленные на смену пола людей.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что новая мера направлена на защиту россиян. По его словам, путь, направленный на вырождение нации, недопустим для России.



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