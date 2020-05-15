Коронавирус может реактивироваться в организме переболевшего – Скворцова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коронавирусная инфекция может оставаться в теле пациента, переболевшего им, и реактивироваться при стрессе или переохлаждении, тем самым вновь вызвав заболевание. С таким заявлением выступила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова.

"Неопределение вируса в полости носа и в ротоглотке еще не значит, что нет длительного персистирования вируса. Описаны случаи в других странах, когда после выздоровления с двумя отрицательными результатами через какое-то время на фоне переохлаждения или стресса – вновь развитие заболевания и положительная проба на вирус", – отметила она.

Скворцова пояснила, что такой эффект может быть вызван либо вторичной инфекцией, либо реактивацией вируса, сидящего в организме.

В связи с этим руководитель ФМБА отметила важность проведения популяционного исследования для оценки иммунной реакции на вирус у людей.

Ранее сообщалось о том, что медики изучают случай повторного заболевания COVID-19 в Бурятии. В региональном Минздраве опровергли эту информацию, отметив, что у женщины после выписки обнаружили признаки ОРВИ.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Итого в стране зарегистрировано 262 843 случая COVID-19, что на 4,2% больше, чем днем ранее.