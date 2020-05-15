Власти Бурятии опровергли информацию о повторном заражении COVID-19 в регионе

15:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минздрав Республики Бурятия опроверг информацию о повторном заражении коронавирусом женщины, у которой после выписки обнаружили признаки ОРВИ, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что повторное появление клинических проявлений с выделениями коронавирусной инфекции может быть рецидивом болезни. Региональный Минздрав отметил, что данный случай требует более тщательного анализа.
"У данной пациентки нет повторного заражения COVID-19, и данный случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения COVID-19", – подчеркнули в ведомстве.
В настоящий момент у женщины взяли контрольные анализы для проведения дополнительных исследований. Минздрав отметил, что болезнь протекает у нее в легкой форме и она хорошо себя чувствует.
"Роспотребнадзор Бурятии проводит соответствующее расследование, по окончании которого можно будет делать выводы", – сообщили в ведомстве.
Об изучении этого случая ранее сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. Женщину госпитализировали с подтвержденным коронавирусом 7 апреля, после чего она прошла курс лечения и была выписана из больницы. Два исследования дали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.
21 апреля она вернулась домой, соблюдая режим самоизоляции. 5 мая женщина опять обратилась к врачу, заявив о боли в горле и общей слабости. Повторное исследование на коронавирус подтвердило наличие инфекции в организме.
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