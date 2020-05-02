Оперштаб: чем больше носителей вируса мы выявляем, тем ниже риск распространения инфекции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на увеличение количества подтвержденных тестов на коронавирусную инфекцию в последние дни, число госпитализаций остается на прежнем уровне – порядка 1700 пациентов в день. Об этом проинформировали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Там отметили, что также на уровне 3,5–4 тысяч в сутки остается число пациентов, которых направляют в КТ-центры для проведения диагностики.

В Оперштабе заявили, что подобная тенденция свидетельствует о снижении риска распространения инфекции и исключении возможностей тяжелых последствий вируса у пациентов.

Уточняется, что меры по расширению тестирований на выявление COVID-19 позволяет выявлять все больше бессимптомных носителей и вовремя их изолировать.

Также в столице на прошлой недели начали проводить экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Таких исследований было проведено уже более 175 тысяч.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

При этом в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.