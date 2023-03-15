Москвичам рассказали о погоде 15 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По прогнозам синоптиков, в среду, 15 марта, в Москве ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов тепла. На дорогах местами ожидается гололедица.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в выходные, 18 и 19 марта, ждет "красивая" погода с солнцем и без осадков. Он также уточнил, что в выходные дни в столице ожидается хорошо выраженная антициклонная погода.

Синоптики заявили, что уже на этой неделе в столицу придет весна

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