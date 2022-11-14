За сутки в Москве выявили 635 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За сутки в Москве выявили 635 случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа экстренная помощь медиков потребовалась 139 жителям столицы. Не удалось побороть инфекцию 12 москвичам. Выздоровел при этом 621 человек.

Всего с начала эпидемии в Москве был выявлен 3 241 641 случай инфицирования, выздоровели 3 049 989 человек, скончались 46 785 человек.

В РФ за сутки было выявлено 4 578 новых случаев COVID-19. За последние 24 часа экстренная помощь врачей потребовалась 494 россиянам. Не удалось побороть инфекцию 61 человеку. Выздоровели при этом 4 460 граждан.

Ранее в "Технополисе "Москва" создали модернизированный тип экспресс-теста на коронавирус. Отмечалось, что для выявления вируса он анализирует слюну человека, а не мазок из назальной полости. При этом результат готов за 7–10 минут.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!