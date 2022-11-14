В РФ за сутки выявили 4 578 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В РФ за сутки выявлено 4 578 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа экстренная помощь медиков потребовалась 494 россиянам. Не удалось побороть инфекцию 61 человеку. Выздоровели при этом 4 460 граждан.

С начала эпидемии коронавируса в РФ выявили 21 504 530 случаев инфицирования. Скончались 391 085 человек.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус начал постепенно уступать место другим возбудителям болезней. Уточнялось, что стали часто фиксироваться случаи респираторно-синцитиальной инфекции, но данный показатель не превышает ежегодных значений. Чаще всего в стране регистрируют случаи заболевания риновирусами и пневмовирусами.



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