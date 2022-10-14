"Черкизово" выведет на розничный рынок фрикадельки, ранее производимые для IKEA

Фото: ТАСС/Filip De Smet/Zuma

Директор по переработке ООО "ПИТ-Продукт" (входит в группу "Черкизово") Мариуш Левоц заявил, что фрикадельки, которые производились для IKEA, скоро поступят в розничную продажу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока этой продукции нет в рознице. Они скоро будут в Metro", – рассказал специалист, уточнив, что рецептуру продукта изменят незначительно.

Левоц подтвердил, что "Черкизово" не планирует сокращать объемы производства фрикаделек, а именно около 200 тонн продукта в месяц. Готовый товар планируют перераспределять для других клиентов. Сейчас мясные изделия поставляют кулинарии магазинов "Лента" и "Ашан".

Накануне стало известно, что шведская компания IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников. Об этом сообщил исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами, Йеспер Бродин. Порядка 8 тысяч работников получили при увольнении денежную компенсацию.

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