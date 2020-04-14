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Общество

00:57

В Москве перепрофилируют еще 24 стационара для заболевших COVID-19

общество город безопасность

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве намерены перепрофилировать еще 24 стационара для принятия пациентов с выявленной инфекцией COVID-19, информирует столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что все необходимые для этого мероприятия будут проведены в ближайшие 10 дней.

"В общей сложности в больницах департамента здравоохранения Москвы будет развернуто порядка 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией", – рассказали в Оперштабе.

При этом там не исключили вероятность нехватки коек для пациентов с коронавирусом COVID-19.

Известно, что узкопрофильные специалисты, работающие в данных медучреждениях, будут переведены в другие стационары. В Оперштабе уточнили, что мера является временной и введена на период пандемии.

Накануне Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в столичный фонд войдет порядка 30 тысяч коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом градоначальник сообщил президенту России Владимиру Путину.

Ранее еще 13 пациентов с COVID-19 скончались в Москве. Сообщалось, что у большинства из них имелись сопутствующие заболевания.

В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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