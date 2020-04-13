Число коек для пациентов с коронавирусом в Москве составит 30 тыс – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в столичный фонд войдет порядка 30 тысяч коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом градоначальник сообщил президенту России Владимиру Путину в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

"Есть уверенность, по крайней мере в ближайшие дни мы будем обеспечены нормальным больничным фондом, мощностями медицины. Дальше будем наращивать", – отметил мэр.

Собянин принял решение удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для лечения пациентов с COVID-19.

Ранее мэр Москвы сообщал, что в борьбе с коронавирусом задействовано более трети работников здравоохранения.

По его словам, почти ежедневно наращивается график вывода медицинских учреждений из обычного режима для работы с зараженными COVID-19.

Согласно последним данным, за минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.