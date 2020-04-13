Число коек для пациентов с коронавирусом в Москве составит 30 тыс – Собянин

18:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в столичный фонд войдет порядка 30 тысяч коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом градоначальник сообщил президенту России Владимиру Путину в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
"Есть уверенность, по крайней мере в ближайшие дни мы будем обеспечены нормальным больничным фондом, мощностями медицины. Дальше будем наращивать", – отметил мэр.
Собянин принял решение удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для лечения пациентов с COVID-19.
Ранее мэр Москвы сообщал, что в борьбе с коронавирусом задействовано более трети работников здравоохранения.
По его словам, почти ежедневно наращивается график вывода медицинских учреждений из обычного режима для работы с зараженными COVID-19.
Согласно последним данным, за минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: