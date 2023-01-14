Ледяного дождя в Москве в субботу не будет – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ледяного дождя в Москве 14 января не будет, он обойдет город стороной. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам метеоролога, ледяной дождь фиксировали утром субботы на севере Подмосковья, однако затем он покинул регион.

"Я бы о нем (ледяном дожде. – Прим. ред.) не стал говорить касательно территории Москвы. <...> Направление смещения ветра у нас с юго-запада на северо-восток, поэтому вся эта зона постепенно покидает регион", – сказал Леус.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 января, в Москве ожидается облачная погода с температурой воздуха -3...-1 градуса. Порывы ветра будут достигать 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Как отмечали в столичном комплексе городского хозяйства, в городе может пройти ледяной дождь. В связи с прогнозируемой гололедицей в московском регионе до 23:00 15 января действует желтый уровень погодной опасности.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве в выходные

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!