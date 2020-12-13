Еще 4 841 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве после лечения от коронавируса вылечился еще 4 841 пациент. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

За весь период пандемии с болезнью справились 529 620 человек.

Уточняется, что после прохождения лечения все пациенты получают соответствующие рекомендации. При этом отсутствие болезни у человека врачи подтверждают специальными исследованиями.

Также выздоровевшим предлагают сдать плазму крови. Для того, чтобы стать донором, необходимо обратиться по телефону: 8-495-870-45-16.

Ранее стало известно, что с понедельника, 14 декабря, вакцинация от коронавируса в Москве будет доступна для работников МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг.

При этом в столице представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.