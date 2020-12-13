Еще 4 841 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве после лечения от коронавируса вылечился еще 4 841 пациент. Об этом сообщили в Оперативном штабе.
За весь период пандемии с болезнью справились 529 620 человек.
Уточняется, что после прохождения лечения все пациенты получают соответствующие рекомендации. При этом отсутствие болезни у человека врачи подтверждают специальными исследованиями.
Также выздоровевшим предлагают сдать плазму крови. Для того, чтобы стать донором, необходимо обратиться по телефону: 8-495-870-45-16.
Ранее стало известно, что с понедельника, 14 декабря, вакцинация от коронавируса в Москве будет доступна для работников МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг.
При этом в столице представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.
Со следующей недели прививки от COVID-19 смогут сделать работники МФЦ и сферы культуры
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