Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме

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Академик РАН Александр Караулов назвал способ перенести коронавирус в легкой форме, сообщает газета "Аргументы и факты".

Он обратил внимание на клинический опыт, судя по которому тяжесть заболевания и шансы благополучного выздоровления зависят от общего состояния организма и иммунной системы при встрече с возбудителем.

По словам академика, во время пандемии очень важно держать иммунитет "в полной боевой готовности".

"Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний", – сказал Караулов.

Ранее врач оценила риски повторного заражения COVID-19. Как отметила специалист, второй раз коронавирусом заболевают лишь несколько десятков человек на миллион зараженных.

В то же время профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.

