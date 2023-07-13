Госдума приняла во II чтении проект о запрете смены пола

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума во втором чтении приняла законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Соответствующая информация размещена в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Исключением является медицинское вмешательство в случаях, которые касаются лечения врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Авторами законопроекта выступили депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Отмечается, что инициатива вносит изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Кроме того, депутаты также одобрили поправку, согласно которой брак считается аннулированным, если один из супругов сменил пол. Поправка вносит изменения в статью 16 Семейного кодекса РФ, в которой регламентируются основания для прекращения брака.

В начале июня Госдума приняла инициативу в первом чтении. Володин заявил, что решение о запрете смены пола примут в течение июля.

Спикер Госдумы напомнил, что три года назад россияне проголосовали за Конституцию, которая защищает институт брака как союз мужчины и женщины.

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