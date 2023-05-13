Жителям Москвы рассказали о погоде 13 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 13 мая, в Москве прогнозируется переменная облачность. По области местами ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам теплую, но облачную погоду в последние дни текущей недели.

Кроме того, синоптик также рассказал о погоде в столице в начале следующей недели. По словам Вильфанда, в эти дни ожидается солнечная погода.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в выходные 13–14 мая