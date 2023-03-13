13 марта, 21:18Общество
Эксперт оценила возможность вспышки лихорадки денге в РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Вспышки лихорадки денге маловероятны в России в связи с тем, что в стране нет ее переносчиков, а от человека к человеку инфекция не передается, сообщила инфекционист Татьяна Когут газете "Известия".
Она уточнила, что переносчиками данной инфекции являются москиты.
"Другое дело, что после снятия ковидных ограничений туризм в Юго-Восточную Азию активизировался, соответственно, и риск завозов этой лихорадки России, естественно, повысился", – отметила Когут.
По словам эксперта, путешествующим в указанные страны необходимо соблюдать такие меры профилактики, как использование репеллентов, обработка одежды инсектицидами, противомоскитные сетки в помещениях.
Специалист уточнила, что в основном лихорадку денге завозят из стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, вирусная инфекция зафиксирована в некоторых частях Соединенных Штатов, а также государствах Центральной и Южной Америки.
Ранее сообщалось, что еще три туриста из Красноярского края заболели лихорадкой денге.
По словам главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева, среди них – ребенок, которому исполнился один год.
До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что риск распространения в России лихорадки денге минимален в связи с отсутствием благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков инфекции, а также невозможностью передачи болезни от человека к человеку.
В России сохранились высокие темпы заболеваемости вирусными инфекциями
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