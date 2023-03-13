За сутки в России зафиксировали 10 268 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие сутки в России выявили 10 268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в Оперштабе по борьбе с инфекцией.

Согласно информации, от болезни скончались 34 человека. Оперштаб уточнил, что выздоровели 9 476 пациентов.

До этого в стране зафиксировали 11 985 случаев заражения и 37 летальных исходов.

Всего с начала пандемии коронавируса установили 22 433 361 случай COVID-19. Перенести болезнь смогли 21 779 606 человек.

Ранее портал "Стопкоронавирус.рф" заявил, что останавливает подсчет данных о коллективном иммунитете и числе вакцинированных. Причина такого решения заключается в том, что антитела к коронавирусу начали чаще фиксировать у людей, которые не прошли вакцинацию.

Данные о числе вакцинированных будет публиковать Минздрав РФ. На сайте "Стопкоронавирус.рф" сохранится статистика о выявленных случаях заболевания.

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