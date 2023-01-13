В России за сутки выявили 5 078 случаев заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки выявили 5 078 новых случаев заражения коронавирусом. От болезни скончались 47 человек. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа с вирусом справился 4 271 пациент.

Всего с начала пандемии зафиксировали 21 846 722 случая коронавирусной инфекции, а летальных исходов – 394 309.

Ранее стало известно, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работают над созданием новой вакцины против коронавируса, которая обеспечит защиту от новых штаммов, в том числе от "Кракена".

В свою очередь, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал "Кракен" самым заразным вариантом за всю историю пандемии. По его словам, комбинация изменений наделила вирус свойством частично избегать антитела.

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