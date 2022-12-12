В Москве за сутки выявили 1 213 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за минувшие сутки зафиксировали 1 213 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа не смогли побороть инфекцию 16 человек. Были госпитализированы 146 пациентов. Выздоровели 968 человек.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 272 217 случаев коронавируса, выздоровели 3 077 538 человек, умерли 47 179 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в мире появляются новые, более заразные разновидности штамма коронавируса "Омикрон", но в России они пока не были выявлены.

Попова отметила, что Роспотребнадзор и другие уполномоченные ведомства внимательно следят за этой ситуацией.

До этого в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.



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