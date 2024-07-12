МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в эти выходные

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

МЧС Москвы предупредило жителей столицы о сильной жаре в выходные, 13 и 14 июля.

В телеграм-канале ведомства москвичам рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

Также горожан просят соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

"Будьте внимательны и осторожны! При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – говорится в сообщении.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили из-за сильной жары в Москве на 12 и 13 июля. Предупреждение об очень высокой температуре действует с 14 до 18 часов 12 июля и с 12 до 18 часов 13 июля.

Июнь 2024 года стал четвертым самым жарким для России и самым дождливым месяцем для Москвы за всю историю метеонаблюдений с 1879 года. Этот месяц стал самым дождливым для столицы не только среди июней, но и в целом среди всех месяцев.

При этом ученые уверены, что климат в Москве изменится к концу XXI века. Зимы в городе станут теплее, а летом будут все чаще появляться сильная жара и ураганы. Сейчас аналог будущих природных условий можно найти в районе Краснодара, Ростова-на-Дону и Воронежа.

