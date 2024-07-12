Жара до 29 градусов ожидается в Москве 12 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и жара до 29 градусов ожидаются в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Погоду в городе будет формировать периферия антициклона. Осадков в Москве и Подмосковье не прогнозируется. Максимальная температура воздуха в столице составит 27–29 градусов, в области – от 25 до 30 градусов тепла, уточнил синоптик.

Леус отметил, что скорость южного ветра в Москве будет от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление падает, но к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба, заключил специалист.

В городе объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры воздуха. Предупреждение введено из-за вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба, оно действует 12 июля с 14:00 до 20:00.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что период жары в Московском регионе закончится в середине июля. Он объяснил, что 16 июля температура пойдет на спад и в конечном итоге вернется в рамки климатической нормы.

