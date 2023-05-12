Врач перечислила симптомы синдрома хронической усталости

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Синдром хронической усталости проявляется постоянным ощущением слабости и патологической утомляемости без видимых на то причин. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук Оксану Михалеву.

По словам специалиста, чаще всего подобное состояние встречается в возрасте от 40 до 59 лет. При этом женщины более подвержены этому заболеванию во всех возрастных категориях, их доля составляя 60–85% от всех заболевших.

Михалева добавила, что при синдроме хронической усталости основные симптомы в виде слабости и утомляемости могут продолжаться долгое время и не проходить после отдыха. Для того, чтобы заподозрить такое заболевание, его проявления должны присутствовать не менее шести месяцев у взрослых и не менее трех месяцев у детей.

Помимо основных симптомов, синдром может сопровождаться нарушением внимания, снижением памяти, болями в области сердца, спины и живота, тревожностью, снижением настроения и страхами, а также нарушениями сна.

Кроме того, к проявлениям синдрома хронической усталости можно отнести тахикардию, чувство нехватки воздуха, изменение аппетита, повышенную потливость, похудение, снижение либидо, отечность, повышенную чувствительность к свету и звуку и болезненную менструацию.

Врач поделилась, что на сегодняшний день неизвестны точные причины такого синдрома, однако считается, что немаловажную роль играет генетическая предрасположенность, а также хронические вирусные инфекции, хронический стресс и неправильное питание.

Довольно часто под синдромом хронической усталости могут прятаться хроническая депрессия, тревожный синдром или даже более серьезные заболевания, как, например, шизофрения.

Не исключено, что синдром может быть проявлением онкологического, ревматологического или эндокринного заболевания. В связи с этим при появлении вышеупомянутых жалоб Михалева посоветовала сразу обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование.

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