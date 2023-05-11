Врач предупредила о неожиданной опасности гематогена

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Бесконтрольное употребление гематогена может способствовать избыточному накоплению железа в организме, набору лишнего веса и развитию диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Гематоген совершенно свободно продается в аптеках. Это вкусный батончик, который хочется есть без остановки, как шоколадку. Но нужно понимать, что он может быть очень вреден", – предупредила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Гематоген сам по себе очень калорийный, там много сахара. Это и лишний вес, и подкормка условно-патогенной микрофлоры. Кроме того, риск развития инсулинорезистентности и диабета, если есть слишком много гематогена.

Также избыточное потребление гематогена может существенно повысить уровень железа в крови и привести к его избытку в организме.

"Основная функция гематогена в том, что он дает нам железо. Переизбыток последнего совсем не лучше, чем его недостаток. При переизбытке железа симптомы могут быть очень похожи на его дефицит. Это слабость, утомляемость, головокружение, спутанность сознания и раздражительность", – заключила Соломатина.

Ранее были названы продукты, которые рекламируют как диетические, но на самом деле их употребление может вести к набору лишних килограммов. Речь в частности идет о злаковых фитнес-батончиках. Дело в том, что в них, как правило, содержится по-разному завуалированный сахар. То же самое касается продукции, которая обычно лежит в отделах полезного питания, например, пастила и конфеты на фруктозе.

