Любовь россиян к гематогену шокировала американцев

Журналист американского издания Vice Марк Хей написал статью о популярном российском лакомстве – гематогене.

В материале гематоген назван "сладким батончиком, сделанным из крови", и описан как продукт, который породили бережливость, прагматизм и централизованное тоталитарное производство.

Автора поразило, что лакомство производится из крови крупного рогатого скота. Хей утверждает, что многие советские граждане не знали о происхождении продукта. В прежние годы гематоген заменял дорогие сладости, пишет он.

Медик Мария Пироговская, которая выступила в роли эксперта, рассказала, что ей часто дарили странную "шоколадку" из аптеки. Лакомство считалось полезной биодобавкой.

Хей подчеркивает, что многие производители на постсоветском пространстве до сих пор называют гематоген отличным средством от простуды, анемии и тусклого цвета кожи.

По словам гематолога Томаса ДеЛугери, один батончик гематогена содержит около 10 миллиграммов железа. А тот факт, что микроэлемент создан из натуральной крови, ученый назвал "бонусом". Он пояснил, что так железо лучше усваивается.

Ранее диетолог рассказала, как уменьшить потребление сахара. По словам специалиста, в этом помогут здоровое питание и физическая активность.