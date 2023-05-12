Москвичам рассказали о погоде 12 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний рабочий день недели, 12 мая, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет колебаться от 19 до 21 градуса, по области – от 17 до 22 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в субботу и воскресенье, 13 и 14 мая, в Москве ожидается солнечная погода без осадков.

Вместе с тем, по словам Шувалова, на следующей неделе в Москве прогнозируется очередное похолодание. Ожидается понижение температуры на 4–6 градусов, добавил специалист.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 12 мая