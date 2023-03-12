Москвичей предупредили об облачной погоде и дожде со снегом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и сильные осадки в виде снега и дождя ожидают столичный регион в воскресенье, 12 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов, в области – от 1 до 6 градусов.

Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на отметке в 727 миллиметров ртутного столба.

Ночью в столице прошел ледяной дождь. На дорогах гололедица, в комплексе городского хозяйства Москвы призывают пешеходов быть аккуратнее на улице, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы.

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