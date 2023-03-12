Москвичей предупредили о ледяном дожде в ночь на 12 марта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ледяной дождь идет в столице, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы", – указано в сообщении.

В ведомстве призвали пешеходов быть аккуратнее на улице. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Оранжевый уровень погодной опасности в связи с ледяным дождем будет действовать в Москве с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья. Этот уровень опасности означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ждать наступления климатической весны в Москве в ближайшие недели не стоит. По его словам, с точки зрения погоды, март является четвертым месяцем зимы.

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