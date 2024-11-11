Тюменские врачи спасли мужчину, который целый год ежедневно пил алкоголь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Тюменские врачи спасли 69-летнего мужчину, который не мог есть, пить или встать с постели после года ежедневного употребления алкоголя, передает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Скорую помощь мужчине вызвали его родственники в минувшие выходные. Приехавшие врачи диагностировали у него желудочно-кишечное кровотечение. На месте медики стабилизировали состояние пациента, а после доставили в ОКБ № 2.

В связи с произошедшим региональный департамент напомнил о вреде употребления алкоголя. Например, это может привести к повреждению слизистой оболочки желудка и кишечника.

Между тем Минздрав РФ поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя. Мотивацию в ведомстве объяснили тем, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе от внешних причин.

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе ограничат по будним дням двумя часами, с 12:00 до 14:00, в рамках подготовки изменения Законодательного собрания региона в 2025 году.