Москвичей предупредили о ветре до 20 метров в секунду при аномальном тепле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в предстоящие выходные ожидается ветреная и аномально теплая сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России и метеобюро Москвы.

Так, с 09:00 субботы, 12 ноября, до 09:00 понедельника, 14 ноября, в городе ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. В столице, по данным Гидрометцентра РФ, будет действовать желтый уровень погодной опасности.

В свою очередь, в метеобюро Москвы отметили, что температура воздуха днем в субботу может достичь 11–12 градусов, с высокой долей вероятности будет побит рекорд, установленный 12 ноября 2010 года. Тогда воздух прогрелся до 9,3 градуса.

"Завтра температура воздуха в Москве превысит среднеклиматическую норму на 10 градусов", – сказал собеседник агентства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что отрицательные температуры, солнечная погода и небольшой снег ожидаются в Москве со следующей недели.

По его словам, максимальные дневные температуры ожидаются 12 ноября. Тепло продержится до полуночи воскресенья, 13 ноября, после чего начнется резкое понижение. Синоптик добавил, что уже в понедельник, 14 ноября, в Москве ожидается отрицательная температура и небольшой снег.

До этого синоптик рассказал, что в понедельник, по сравнению с субботой, температура опустится примерно на 10 градусов. По словам Вильфанда, такие резкие перемены погоды характерны для предзимья.



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