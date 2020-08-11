Стали известны новые подробности об игре Cyberpunk 2077

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Фото: EPA/TASS/FRANCK ROBICHON
Обнародованы новые подробности об игре Cyberpunk 2077. Об этом сообщает "Газета.ру".
Известно, что детали игры стали известны в ходе второй презентации Night City Wire, которую провела компания-разработчик CD Projekt RED
Так, в ходе презентации были названы три варианта предыстории главного героя. Игрокам предстоит выбирать из странника, парня с улицы и представителя крупной корпорации. В дальнейшем развитие сюжета всей игры будет напрямую зависеть от данного выбора.
Кроме того, были раскрыты подробности об огнестрельном оружии в игре. По заявлениям разработчиков, оно будет поделено на три класса: силовое, техническое и смарт-оружие. Кроме того, игроки смогут использовать оружие ближнего боя и киберпротезы.
Cyberpunk 2077 – компьютерная игра в жанре Action/RPG. Сюжет повествует о приключениях персонажа по имени Ви в вымышленном городе Найт-Сити, в котором разворачивается борьба между преступными группировками. Роль одного из персонажей игры исполняет американский актер Киану Ривз.
Ранее выход игры Cyberpunk 2077 был перенесен. В польской студии CD Projekt RED сообщили, что приложение еще нуждается в доработке.
Позднее релиз игры был снова перенесен на 19 ноября 2020 года.
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