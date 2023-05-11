Роспотребнадзор оценил риск завоза и распространения оспы обезьян в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Риски завоза и распространения оспы обезьян на территории России являются минимальными, за весь период в стране зафиксировали два завозных случая. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно информации, пациентов выписали после выздоровления. Ведомство отметило, что благодаря противоэпидемическим мерам распространение инфекции не было допущено.

В Роспотребнадзоре уточнили, что была сформирована оперативная диагностика случаев инфицирования, а также специалисты произвели набор реагентов для установления вируса.

11 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по оспе обезьян в мировом здравоохранении. Стало известно, что в ВОЗ с начала эпидемии поступило свыше 87 тысяч сообщений о случаях заболевания и 140 смертельных исходах из 111 стран.

Кроме того, 5 мая организация также отменила режим ЧС в области здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

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