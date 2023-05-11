Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год – Минздрав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студенты медицинских факультетов начнут обучение по новым стандартам среднего профессионального образования с 1 сентября этого года. По 8 специальностям подготовку сократят на год, сообщает Минздрав РФ в своем телеграм-канале.

"Новые образовательные стандарты среднего профессионального образования также сократят сроки обучения по 2 специальностям – медицинский массаж и акушерское дело – на 4 месяца", – подчеркнуло ведомство.

Благодаря новым стандартам удастся повысить качество образования и ускорить обеспечение сотрудниками медицинские учреждения, отмечается в сообщении.

Ранее Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ заявил, что распределение функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами позволит повысить доступность помощи без потери ее качества.

10 мая в Минздраве РФ выступили с предложением передать часть врачебных обязанностей среднему медицинскому персоналу. В ведомстве предложили отдать обязанности по подготовке списков граждан, которым следует пройти диспансеризацию, медсестрам.

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