Мишустин поручил проработать увеличение количества бюджетных мест по ряду специальностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам подготовить предложения по увеличению бюджетных мест в вузах по инженерным и медицинским специальностям. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Минобрнауки, Минфин и Минпромторг до 1 июня должны подготовить предложения по <...> [повышению привлекательности] программ по инженерно-техническим специальностям, а также по увеличению контрольных цифр приема на бюджетное обучение по таким программам", – говорится в сообщении.

Аналогичное поручение глава кабмина дал Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения. Им совместно с федеральными и местными органами власти необходимо проработать вопрос увеличения бюджетных мест по востребованным медицинским специальностям, в том числе на целевых программах.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что на 2023–2024 учебный год в России создано больше 590 тысяч бюджетных мест. Больше 73% из них получили образовательные учреждения в регионах. На бесплатное обучение в вузах смогут рассчитывать порядка 67% выпускников школ.

