Москвичам рассказали о погоде 11 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве в четверг, 11 мая. По области местами ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах 18–20 градусов, а в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина пообещала москвичам смену погоды с ночными заморозками на летнее тепло, которое продержится в городе до 16 мая.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в столице завершился самый длинный период майских заморозков, который удалось зафиксировать в XXI веке.

Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели