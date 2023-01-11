Роспотребнадзор не выявил опасных загрязнений после пожара на складе в Москве

Фото: телеграм-канал ''ДТП и ЧП МОСКВА и МО''

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе после пожара на северо-востоке столицы в ходе исследования Роспотребнадзора выявлено не было. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Отбор проб воздуха для проверки на свойственные процессу горения вещества был проведен после ликвидации пожара. В результате нее установлено, что их концентрация не превышает норму санитарно-гигиенических нормативов.

Ситуация находится на контроле столичного Роспотребнадзора.

Пожар в складском здании при автосервисе на улице Добролюбова произошел во вторник, 10 января. Его площадь составила две тысячи квадратных метров.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову провести проверку после пожара.

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