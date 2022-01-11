Кардиолог рассказала, как укрепить сердце после коронавируса

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала Москве 24, что умеренная физическая нагрузка помогает укрепить здоровье сердца после коронавируса.

Ранее доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев предупредил, что заражение COVID-19 способно привести к серьезным осложнениям на сердце, поскольку вирус может оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу. При этом проблемы после болезни возникают как у пожилых, так и у молодых людей, отметил специалист.

По словам Маршинцевой, наиболее подвержены развитию таких осложнений люди с атеросклерозом, гипертонией, ожирением и те, у кого уже есть проблемы с сердцем.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Может и давление опять подскочить, если уже на таблетках все было скорректировано, пульс учащается очень часто. Инфаркты чаще появляются у тех, кто уже имеет какие-то бляшки. То есть тромбу проще прилепиться на готовую бляшку, чем искать новую стенку. Поэтому, конечно, это группа риска. Плюс при коронавирусе могут наблюдаться нарушения ритма – мерцательная аритмия.

По словам специалиста, на фоне коронавируса может возникать миокардит (воспаление сердечной мышцы). "Бывают обратимые и необратимые последствия. Обратимые – это когда происходит выздоровление и сердце восстанавливается. Но бывает, что оно поражается и не восстанавливается. Вплоть до пересадки сердца, но это редко", – говорит Маршинцева.

Кроме того, бывают и тромбозы в питающих орган коронарных сосудах, предупреждает кардиолог. Для профилактики подобных осложнений можно закаляться и выполнять умеренные физические нагрузки, чтобы укрепить сердце и организм в целом, а также несколько усилить иммунитет к вирусу, советует Маршинцева.

"Чем реже пульс, тем лучше сердце само себя кровоснабжает. Поэтому у кого частое сердцебиение, постоянные стрессы, переживания, нужно заниматься спортом. Когда мы занимаемся спортом, у нас пульс в покое немножко падает", – поясняет эксперт.

Но если человек все-таки заболел коронавирусом, то в первую очередь нужно следовать всем рекомендациям врача, поясняет кардиолог. "Никаких физических нагрузок во время болезни не нужно, как и стрессов, потому что это будет уже ослаблять иммунную систему", – указала она.

После выздоровления специалист рекомендует постепенно возвращаться к прежней нагрузке. "Организм ослаблен, поэтому загонять его не нужно. Постепенно приходим к тем нагрузкам, которые были ранее, постепенно увеличиваем время занятия спортом", – уточнила Маршинцева.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Если кто-то не занимался, можно начать, например, с пятиминутной обычной ходьбы. Человеку должно быть комфортно даже при занятии спортом. Это не должно быть истощение, потому что любое истощение – стресс для организма. А умеренная физическая нагрузка полезна для здоровья сердца.

"Может, кому-то игровые виды спорта нравятся. Баскетбол, волейбол – это тоже физическая нагрузка. Главное, чтобы не сидеть, не лежать на диване дома целыми дня", – заключила врач.

Ранее главный внештатный специалист нефролог Минздрава РФ Евгений Шилов рассказал, что у заболевших коронавирусом могут появиться рубцы в почках. При этом маловероятно, что со временем они пропадут. Также из-за COVID-19 почки могут и вовсе отказать, подчеркнул эксперт.

