Терапевт предупредила о большой ошибке переболевших коронавирусом

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Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала о большой опасности, с которой могут столкнуться переболевшие коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист призвала недавно выздоровевших воздержаться от резкого увеличения физической нагрузки. Она объяснила, что при COVID-19 иммунная система, легкие и сердце вынуждены работать на пределе.

"Болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой", – сказала Нуржахан.

Врач порекомендовала переболевшим начинать восстановление с обычных прогулок. Позднее можно увеличивать темп ходьбы или переходить на легкий бег.

"А после можно потихоньку вводить спортзал, но опять же начинать с самого простого, постепенно подготавливая организм к нагрузкам. Главное – не навредить себе", – подчеркнула терапевт.

Нуржахан добавила, что перенесшим тяжелую форму коронавируса заниматься спортом можно лишь после индивидуальных консультаций с врачом.

Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что конец пандемии COVID-19 уже можно наблюдать, однако перед этим мир столкнется еще с несколькими всплесками заболеваемости. По словам Набарро, вирус продолжает эволюционировать, в ближайшее время появятся новые штаммы, из-за которых вспышки заболеваемости будут происходить каждые 3–4 месяца.