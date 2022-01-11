Терапевт предупредила о большой ошибке переболевших коронавирусом

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Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала о большой опасности, с которой могут столкнуться переболевшие коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист призвала недавно выздоровевших воздержаться от резкого увеличения физической нагрузки. Она объяснила, что при COVID-19 иммунная система, легкие и сердце вынуждены работать на пределе.
"Болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой", – сказала Нуржахан.
Врач порекомендовала переболевшим начинать восстановление с обычных прогулок. Позднее можно увеличивать темп ходьбы или переходить на легкий бег.
"А после можно потихоньку вводить спортзал, но опять же начинать с самого простого, постепенно подготавливая организм к нагрузкам. Главное – не навредить себе", – подчеркнула терапевт.
Нуржахан добавила, что перенесшим тяжелую форму коронавируса заниматься спортом можно лишь после индивидуальных консультаций с врачом.
Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что конец пандемии COVID-19 уже можно наблюдать, однако перед этим мир столкнется еще с несколькими всплесками заболеваемости. По словам Набарро, вирус продолжает эволюционировать, в ближайшее время появятся новые штаммы, из-за которых вспышки заболеваемости будут происходить каждые 3–4 месяца.
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