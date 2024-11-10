Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве 10 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в Москве в последний день недели, 10 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 2 градусов, по области – до минус 4 градусов.

Понижение температуры на 4 градуса прогнозируется в Москве с понедельника, 11 ноября. Столбики термометров покажут 1–3 градуса днем в городе. При этом в ночное время в Москве будет холодать до 0 градусов.

Формирование устойчивого снежного покрова в Москве пока не ожидается, говорить о нем преждевременно, отмечают синоптики. При этом тот снег, что шел в городе до этого сформировал лишь временный, неустойчивый покров.