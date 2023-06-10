ВОЗ сообщила о выявлении почти 88 тыс случаев оспы обезьян в мире с начала 2022 года

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В мире зафиксировали 87,9 тысяч заболевших оспой обезьян с начала прошлого года, от последствий инфекции умерли 146 человек. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

"С 1 января 2022 года по 5 июня 2023-го в ВОЗ из 111 стран поступили сообщения о 87 929 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 146 смертей", – отметила ВОЗ.

По состоянию на 5 июня больше всего инфицированных выявили в США (30 243), Бразилии (10 948), Испании (7 556), Франции (4 146), Колумбии (4 090), Мексике (4 020), Перу (3 800), Великобритании (3 753), Германии (3 691) и Канаде (1 496).

Mpox (оспа обезьян) – редкое вирусное заболевание, встречающееся в основном в отдельных районах в центре и на западе Африки. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы.

Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%.

10 февраля ВОЗ провела собрание комитета по этой тематике. После переговоров организация заявила, что глобальная вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, она вызывает международную обеспокоенность.

11 мая ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по оспе обезьян в мировом здравоохранении.

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