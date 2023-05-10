Москвичам рассказали о погоде 10 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В среду, 10 мая, в столице прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 15–17 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Скорость северного ветра составит 4–9 метров в секунду, атмосферное давление будет на уровне 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москву придут заморозки в утреннее и ночное время с 10 по 11 мая. Столбики термометров могут показывать от минус 1 до минус 6 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает потепление до 20 градусов к 12 мая, а 13 и 14 мая воздух прогреется до 22 градусов.

Май подготовил для жителей Москвы похолодание