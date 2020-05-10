МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МЧС предупредило жителей столичного региона об усилении ветра до конца дня 10 мая. Сообщение об этом появилось в Twitter ЦОДД.

Порывы ветра усилятся в Москве и области до 17 метров в секунду.

"Будьте сегодня аккуратнее, если нужно на улицу. А лучше оставайтесь дома, там безопаснее", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, с 13 мая в столицу придет аномально холодная погода. Ночью столбики термометров могут опуститься до 4 градусов.

В Москве за первую неделю мая выпало более 40% месячной нормы осадков. Температура воздуха при этом превышала норму на три градуса.