Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Хантер госпитализирован

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Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщает "Газета.ру".

76-летний спортсмен находится в одной из больниц Лидса.

Ранее бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал о том, как его жена победила коронавирус.

Футболист отметил, что в первые два дня у его супруги возникали одышка и ощущение тяжести в легких. Но он подчеркнул, что ее состояние в целом было удовлетворительное. Он отметил, что повторный тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончалось.