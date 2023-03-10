В РФ за сутки зафиксировали 10 311 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории России за минувшие сутки зафиксировали 10 311 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В результате заболевания коронавирусной инфекцией умерли 44 пациента. Кроме того, за прошедшие 24 часа в России вылечились 14 663 человека.

С начала пандемии на территории страны зарегистрировали 22 398 867 случаев COVID-19. От последствий инфекционного заболевания за весь период скончались 396 507 человек, смог побороть болезнь 21 744 431 пациент.

9 марта сообщалось, что в России выявили 12 496 новых случаев коронавирусной инфекции. В Оперштабе отметили, что скончались от заболевания 40 пациентов, победили COVID-19 12 536 человек.

Ранее в пресс-службе столичного Депздрава заявили, что ревакцинацинация от COVID-19 возможна любым компонентом вакцины "Спутник V".

В ведомстве добавили, что в настоящее время у населения Москвы сформировался иммунитет к коронавирусу. Этого удалось достичь благодаря массовой вакцинации.

Новости часа: суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем в 1,5 раза

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