12:08Общество
В Москве за сутки выявили 1 439 случаев коронавируса
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За минувшие сутки в столице выявили 1 439 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
За последние 24 часа в столице выздоровели 1 168 пациентов, скончались 15 человек.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 268 500 случаев COVID-19. При этом выздоровели 3 074 408 человек, умерли в результате заболевания 47 129 человек.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в мире появляются новые, более заразные разновидности штамма коронавируса "Омикрон", но в России они пока не были выявлены. По ее словам, Роспотребнадзор и другие уполномоченные ведомства внимательно следят за этой ситуацией.
До этого в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.
При этом там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от COVID-19 прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.
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