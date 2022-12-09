В Москве за сутки выявили 1 439 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За минувшие сутки в столице выявили 1 439 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в столице выздоровели 1 168 пациентов, скончались 15 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 268 500 случаев COVID-19. При этом выздоровели 3 074 408 человек, умерли в результате заболевания 47 129 человек.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в мире появляются новые, более заразные разновидности штамма коронавируса "Омикрон", но в России они пока не были выявлены. По ее словам, Роспотребнадзор и другие уполномоченные ведомства внимательно следят за этой ситуацией.

До этого в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

При этом там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от COVID-19 прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.



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