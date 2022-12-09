В России за сутки выявили 7 465 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За сутки в России зафиксировали 7 465 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Умерли за прошедший день 52 пациента.

Всего с начала пандемии зафиксировали 21 650 659 случаев COVID-19. Болезнь не смогли перебороть 392 506 пациентов.

Выздоровели за минувшие 24 часа 5 994 человека. Всего с инфекцией справились 21 049 420 пациентов.

Ранее врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал, что в последнее время зараженные коронавирусом не испытывают каких-либо симптомов. По его словам, чаще пациенты испытывают однократное или двукратное повышение температуры, которое впоследствии перерастает в сильный интоксикационный синдром со слабостью.



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