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Новости

11:05

Общество

В России за сутки выявили 7 465 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За сутки в России зафиксировали 7 465 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Умерли за прошедший день 52 пациента.

Всего с начала пандемии зафиксировали 21 650 659 случаев COVID-19. Болезнь не смогли перебороть 392 506 пациентов.

Выздоровели за минувшие 24 часа 5 994 человека. Всего с инфекцией справились 21 049 420 пациентов.

Ранее врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал, что в последнее время зараженные коронавирусом не испытывают каких-либо симптомов. По его словам, чаще пациенты испытывают однократное или двукратное повышение температуры, которое впоследствии перерастает в сильный интоксикационный синдром со слабостью.

Иммунитет к коронавирусу приобрели уже 90% населения мира – ВОЗ

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Сюжет: Коронавирус
общество

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