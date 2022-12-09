Небольшой снег и до -5 градусов спрогнозировали в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 9 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, небольшой снег и до 5 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит 3–1 градус мороза, по области – от минус 5 до 0 градусов. Ветер южный, 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В предстоящие выходные дни, 10 и 11 декабря, в Москве ожидаются плюсовые температуры воздуха. Так, 10 декабря в столице ожидается до -2…-4 градусов ночью и до -2…0 градусов днем. При этом в воскресенье, 11 декабря, дневные температуры достигнут 0…5 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до -2…-7 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что к утру 9 декабря снежный покров в Москве может вырасти еще на 1–3 сантиметров.



Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 декабря

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